У новорічну ніч у столиці Сербії Белграді відбулася масштабна протестна акція, організована студентами, які вже понад місяць блокують університетські аудиторії. Студенти та тисячі громадян, які приєдналися до акції, пройшли протестною ходою від парламенту Сербії до Студентської площі, розташованої за кілька кілометрів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Крім столиці, подібні акції пройшли й в інших університетських містах країни: Новому Саді, Ниші та Крагуєваці. Учасники протесту вимагали оприлюднення всієї документації щодо трагедії в Новому Саді, яка сталася у листопаді 2024 року через обвал навісу реконструйованої будівлі залізничного вокзалу. Тоді загинули 15 людей.

“Нового немає – ви нам ще старий винні”, – йшлося у головному гаслі протесту.

Акція завершилася символічним «мовчанням» на Студентській площі. Тисячі людей зустріли 2025 рік, стоячи мовчки зі світлом увімкнених мобільних телефонів у руках, щоб вшанувати пам’ять жертв трагедії.

Студенти несли транспаранти з написами: «Корупція – руки вгору», «Дитяча революція», «Факультет критичного мислення», «Студенти встали», «Ваші руки в крові».

Попри попередні поступки влади, які 13 грудня опублікували 195 документів, що стосуються реконструкції вокзалу, учасники протесту наполягають, що це не повний обсяг необхідної інформації. Наприкінці року Вища прокуратура Нового Сада додатково надала ще кілька документів, назвавши їх «усією наявною документацією». Проте громадськість висловлює сумніви щодо прозорості розслідування.

Під час протестів журналісти не зафіксували значної присутності поліції, що підкреслює мирний характер заходу. Студенти планують продовжувати боротьбу, доки їхні вимоги не будуть повністю виконані.