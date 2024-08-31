Про це Марʼяна Безугла написала на своїй сторінці в Facebook. Далі – її пряма мова:
Новий рівень брехні від Сирського, Баргилевича та інших «лампасних»:
– Учора їм не вдалося добитися заяви від Командувача Сил безпілотних систем (СБС) Вадима Сухаревського про те, що призначений і нав’язаний особисто Сирським начальник штабу СБС Роман Гладкий, який не має жодного досвіду роботи з дронами, проходив по справах про державну зраду, шпигунство та корупцію, а його дружина має російський паспорт, є хорошим, потрібним і що все добре.
– Того ж дня була створена фейкова (!) сторінка Командування СБС з потрібною заявою.
– Посилаючись на новостворену сторінку, було опубліковано «заяву СБС» на сторінці Генеральний штаб ЗСУ.
Нижче — скріншоти сторінки, яка була створена менш ніж добу тому (!), має 57 підписників (станом на 15:00, 31.08.24), а також скріншот передрукованої заяви на сторінці Генштабу ЗСУ. Посилання на сторінки в коментарі.
Розібратися в цьому сюрреалізмі може допомогти тільки сам Сухаревський. Не мовчіть.