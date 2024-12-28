На одному з блокпостів Київської області сталася конфліктна ситуація за участю цивільного та працівника Територіального центру комплектування. Поліція розпочала службове розслідування.

Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

Як зазначили правоохоронці, на блокпосту водій автівки відповів відмовою під час перевірки військово-облікових документів та продовжив рух, наїхавши на працівника ТЦК та СП. У зв’язку з цим постраждалий вдарив кулаком по лобовому склі машини, а водій втік.

“Продовживши рух автомобіля, керманич скоїв наїзд на працівника ТЦК, після чого працівник ТЦК ударив кулаком по лобовому склі авто. Водій з місця події втік. Постраждалий звернувся до лікарні, де йому надали необхідну допомогу”, – повідомили в поліції області.

За цим фактом керівництво ГУ Нацполіції у Київській області розпочало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку вчиненим діям.

В коментарях під публікацією читачі здебільшого стали на сторону чоловіка, а не постраждалого військового:

“На відео гарно видно, наїзду не було, знов тцк вигороджують” “Наче люди сліпі ніхто на нього не наїжджав!” “На кого це все розраховано. На відео все видно” “Це брехня є відео що ТЦК неадекват”.