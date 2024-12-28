Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.
Як зазначили правоохоронці, на блокпосту водій автівки відповів відмовою під час перевірки військово-облікових документів та продовжив рух, наїхавши на працівника ТЦК та СП. У зв’язку з цим постраждалий вдарив кулаком по лобовому склі машини, а водій втік.
“Продовживши рух автомобіля, керманич скоїв наїзд на працівника ТЦК, після чого працівник ТЦК ударив кулаком по лобовому склі авто. Водій з місця події втік. Постраждалий звернувся до лікарні, де йому надали необхідну допомогу”, – повідомили в поліції області.
За цим фактом керівництво ГУ Нацполіції у Київській області розпочало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку вчиненим діям.
В коментарях під публікацією читачі здебільшого стали на сторону чоловіка, а не постраждалого військового:
“На відео гарно видно, наїзду не було, знов тцк вигороджують”
“Наче люди сліпі ніхто на нього не наїжджав!”
“На кого це все розраховано. На відео все видно”
“Це брехня є відео що ТЦК неадекват”.
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