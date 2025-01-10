Минулий 2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень, побивши попередній рекорд, встановлений у 2023 році. Рік, що настав, ймовірно не буде таким спекотним, але очікувано увійде у топ-5 самих “гарячих” років за всю історію спостережень.

Про це повідомляє Європейська служба зміни клімату Copernicus.

Як стверджують вчені, у 2024 році середня температура була на 1,6°C вищою за доіндустріальний рівень (до того, як людство почало спалювати великі обсяги викопного палива). Це стрибок на 0,1°C порівняно з 2023 роком.

Крім того, це робить 2024 рік перший роком, коли було порушено міжнародний цільовий показник в 1,5°C, якого країни погодилися уникати відповідно до Паризької кліматичної угоди 2015 року.

“Основною причиною цих рекордних температур є накопичення парникових газів в атмосфері від спалювання вугілля, нафти та газу. Оскільки парникові гази продовжують накопичуватися в атмосфері, температура продовжує зростати, в тому числі в океані, рівень моря продовжує підвищуватися, а льодовики та крижані покриви продовжують танути”, – зазначила заступниця директора Copernicus Саманта Берджесс.

За даними звіту, у липні 2024 року на планеті був зафіксований найспекотніший день за всю історію спостережень, при цьому кожен місяць з січня по червень був найтеплішим місяцем за всю історію спостережень. Прогнози вчених показують, що 2025 рік може бути не таким спекотним, як попередні роки, але, ймовірно, увійде до п’ятірки найтепліших років за всю історію спостережень.

Збитки від катастроф, пов’язаних із кліматом, також вражають. Згідно зі звітом страхової компанії Munich Re, у 2024 році світ зазнав 140 мільярдів доларів збитків від зростання глобальної температури, при цьому особливо сильно постраждала Північна Америка.

“Прискорення зростання глобальної температури означає ще більшу шкоду майну та вплив на здоров’я людини та екосистеми, від яких ми залежимо”, — сказала Кеті Джейкобс, дослідник водних ресурсів Університету Арізони.