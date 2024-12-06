У Швеції набирає популярності стиль життя молодих жінок, які відмовляються від роботи та кар'єри, щоб стати домогосподарками. Цей підхід вони називають "м'яким" життям, акцентуючи увагу на здоров'ї, відпочинку та турботі про себе.

Про це повідомляє BBC Україна.

Вілма Ларссон, 25-річна жителька країни, поділилася досвідом життя за рахунок свого партнера.

“Кожен місяць він дає мені зарплату зі своїх грошей. Але якщо мені знадобиться більше, я попрошу в нього”, – розповідає Ларссон.

Соціальні мережі активно підтримують цей тренд через публікації з хештегами #hemmaflickvän (“дівчина-домогосподарка”). Він отримав велику увагу в країні, де тривалий час популяризувалася гендерна рівність і активна кар’єра для обох партнерів.

Згідно з дослідженнями, це прагнення виникло через бажання уникнути високого стресу, пов’язаного із сучасними кар’єрними стандартами.

“Йдеться про відхід від ідеалу “дівчини-боса”, що вимагав успіху у всіх аспектах життя”, – пояснює дослідниця Йоганна Геранссон дослідниця.

Тим не менш, тренд викликав критику серед феміністок, які вважають це явище поверненням до минулого.

“Це крок назад для гендерної рівності, оскільки забуваються права, за які боролися покоління жінок”, – зазначила активістка Гудрун Шиман.

Консервативні політики, як-от представники партії “Шведські демократи”, навпаки, вважають, що “жінки мають право на традиційний спосіб життя”.

Однак деякі експерти попереджають про фінансові ризики. Економістка Шока Арман наголошує, що відмова від роботи може вплинути на заощадження, пенсії та зарплати у разі повернення до ринку праці.

Цей стиль життя розглядають як реакцію на сучасні виклики: високий рівень стресу, психологічне вигорання та нерівність у розподілі домашніх обов’язків. Дискусії тривають, адже країна шукає баланс між індивідуальними вподобаннями та суспільними цінностями.