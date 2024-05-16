Про це повідомляє Reuters.
Однак у своєму урядовому плані, опублікованому рано вранці в четвер, 16 травня, чотирьох партійна коаліція заявляє, що буде прагнути до «найсуворішого в історії режиму притулку» з посиленим прикордонним контролем і жорсткішими правилами для шукачів притулку, які прибувають до Нідерландів.
«Положення про відмову від європейської політики притулку та міграції буде якнайшвидше подано на розгляд Європейської комісії», — йдеться в пакті коаліції.
Лідер ультраправої партії PVV Герт Вілдерс заявив, що це зробить Нідерланди «менш привабливими для шукачів притулку».
«Люди з Африки та Близького Сходу почнуть думати, що їм буде краще в іншому місці», — сказав він.
Зазначається, що ухвалюючи такі зміни, Нідерланди приєднаються до позиції уряду Угорщини та Польщі, які кидають виклик міграційній політиці ЄС. Ці плани, ймовірно, зустрінуть опір з боку Брюсселя, оскільки країни ЄС вже погодили свій міграційний пакт, а питання виходу з нього зазвичай обговорюються на етапі переговорів.
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