14 січня Верховна Рада у другому читанні ухвалила Закон про внесення змін до деяких законів України щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа, журналістів та громадян на доступ до інформації (№11321). Депутат стверджує, що він не обмежує свободу слова, а захищає доброчесні медіа.

Про це народний депутат від Голосу Ярослав Юрчишин написав у Telegram.

За його словами, новий закон не зобов’язує медіа видаляти негативні коментарі користувачів, а також не накладає штрафів на медіа, якщо вони не видаляють коментарі під новинами, що містять критику посадовців.

Юрчишин підкреслив, що закон не обмежує свободу слова, а навпаки, захищає доброчесні медіа, надаючи їм більше можливостей для самостійного управління ситуаціями з коментарями.

“Ніхто не зобов’яже медіа прибирати критичні до будь-кого коментарі. Як і будь-які коментарі без юридичних на це підстав,” – наголосив нардеп.

У разі судового провадження та отримання рішення суду щодо матеріалу, який порушує закон, медіа має три дні для видалення коментаря без наслідків. Водночас якщо медіа вирішить залишити коментар, воно може захищати свою позицію в суді.

“Медіа можуть самостійно вирішити, що робити з відповідним коментарем.”

Також законопроєкт звільняє медіа від відповідальності за переказ висловів чиновників, а не лише за пряме цитування. Це полегшує роботу журналістів, дозволяючи їм використовувати непряму мову для передачі суті висловлювань публічних осіб, захищаючи медіа від можливих судових позовів.

“Зараз медіа реально можуть постраждати від позовів, якщо не процитують особу прямо, а передадуть слова. Натомість ми пропонуємо ЗМІ полегшити спосіб донесення інформації.”

Народний депутат зазначив, що під час розробки законопроєкту парламентарі консультувалися з організаціями, які займаються захистом медіа, щоб забезпечити баланс між свободою слова та відповідальністю медіа.