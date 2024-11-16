Деякі депутати Бундестагу від Соціально-демократичної партії Німеччини (СДПН) висувають чинного міністра оборони країни Бориса Пісторіуса на посаду канцлера. Дострокові вибори до німецького парламенту відбудуться у лютому наступного року.

Про це повідомляє Spiegel.

Як пише видання, на закритому засіданні деякі депутати парламенту Німеччини від СДПН вперше заявили про те, що на вибори потрібно йти не з Олафом Шольцем, а з більш популярним міністром оборони Борисом Пісторіусом.

Зазначається, що заяви пролунали під час засідання впливової групи Seeheimer Kreis, яка об’єднує консервативно налаштованих депутатів Бундестагу із СДПН. Зокрема, Джо Вайнгартен, який представляє федеральні землі Рейнланд-Пфальц, сказав, що наразі репутація Шольца серед людей у Німеччині знаходиться “на самому дні”.

Додамо, що результатами опитування, проведеного 7 листопада Інститутом дослідження громадської думки Forsa, лише 13% німців, які мають право голосу, вважають, що Шольц має бути кандидатом на посаду канцлера. Водночас Пісторіуса хотіли б бачити канцлером 39% респондентів.