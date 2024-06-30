У неділю, 30 червня, Болгарська православна церква обрала нового патріарха. Ним став 52-річний Даниїл, який відкрито підтримав російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє БНР.

Зазначається, що на зборах делегатів і Священного Синоду, вищого церковного органу Болгарської православної церкви, Даниїл отримав підтримку 69 із 138 присутніх. Його суперником був Григорій – священнослужитель, який дотримується нейтральної позиції, здобув 66 голосів.

Даниїл став наступником патріарха Неофіта, який помер у березні 2024 року і закликав до припинення війни в Україні. Новий патріарх Даніїл, навпаки, підтримав російське вторгнення в Україну у відеозверненні 2023 року і критикував тенденцію “сіяти ненависть до однієї з воюючих сторін, названої єдиним агресором”.

Він також різко розкритикував рішення уряду Болгарії у вересні 2023 року вислати главу Російської церкви в Софії архієпископа Василія та двох білоруських священиків, звинувачених у служінні російським геополітичним інтересам.

Як зазначає видання, болгарська православна церква представляє понад двох третин населення.