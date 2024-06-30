Про це повідомляє БНР.

Зазначається, що на зборах делегатів і Священного Синоду, вищого церковного органу Болгарської православної церкви, Даниїл отримав підтримку 69 із 138 присутніх. Його суперником був Григорій священнослужитель, який дотримується нейтральної позиції, здобув 66 голосів.

Даниїл став наступником патріарха Неофіта, який помер у березні 2024 року і закликав до припинення війни в Україні. Новий патріарх Даніїл, навпаки, підтримав російське вторгнення в Україну у відеозверненні 2023 року і критикував тенденцію “сіяти ненависть до однієї з воюючих сторін, названої єдиним агресором”.

Він також різко розкритикував рішення уряду Болгарії у вересні 2023 року вислати главу Російської церкви в Софії архієпископа Василія та двох білоруських священиків, звинувачених у служінні російським геополітичним інтересам.

Як зазначає видання, болгарська православна церква представляє понад двох третин населення.

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