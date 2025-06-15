Андрій Новицький проти Владислава Сіренка: бій за пояс WBC International у надважкій вазі

Як повідомляє промоутерська компанія Queensberry Promotions

У рамках андеркарду поєдинку-реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, українські боксери Андрій Новицький та Владислав Сіренко зійдуться в очному бою. Цю інформацію підтвердила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Боксери битимуться за пояс WBC International у надважкій вазі, який наразі належить Новицькому. Андрій здобув цей титул у липні 2024 року, нокаутувавши американця Кіта Маєса, а в грудні успішно захистив його, перемігши Едгара Раміреса в андеркарді бою Усик – Ф’юрі.

Поєдинок між Новицьким та Сіренком відбудеться в ніч на суботу, 19 липня, на стадіоні “Вемблі” в Лондоні. Цей бій стане частиною вечора боксу, де головною подією буде протистояння чемпіона світу WBA, WBC та WBO Олександра Усика з володарем поясу IBF Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

Деталі про Андрія Новицького та Владислава Сіренка

Андрій Новицький – 29-річний боксер, який розпочав свою професійну кар’єру в лютому 2023 року. У 2023 році він провів вісім поєдинків, а в 2024 – ще шість, вигравши всі 15 боїв у своїй кар’єрі.

Останній бій Новицький провів у травні, де здобув перемогу над американцем Девідом Зегаррою, нокаутувавши його вже в першому раунді.

Владислав Сіренко – 30-річний боксер у надважкій вазі, який розпочав свою професійну кар’єру в травні 2017 року. Він залишається непереможеним у 23 поєдинках. У 2021 році Сіренко здобув титул чемпіона WBO Asia Pacific у гевівейті, перемігши українця Андрія Руденка.

Останній бій Владислав провів у жовтні 2024 року, де здобув перемогу над американцем Брендоном Кермаком у четвертому раунді.

Крім бою між Новицьким та Сіренком, у андеркарді Усик – Дюбуа також виступить ще один українець: Даніель Лапін, володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі, захищатиме свої пояси проти британця Люїса Едмондсона.