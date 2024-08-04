Газета Times виявила активну торгівлю чіпами Nvidia в Китаї, попри обмеження національної безпеки США, а також випадки використання цієї технології для подальших досліджень у сфері оборони.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання зазначає, що США намагалися, з певним успіхом, зупинити прогрес Китаю в області штучного інтелекту на тлі побоювання, що ця технологія допомагає модернізувати китайську армію.

Американські офіційні особи встановили одну з наймасштабніших технологічних блокад, заборонивши експорт до Китаю передових мікросхем штучного інтелекту, які в основному виробляються компанією Nvidia — однією з найдорожчих компаній у світі.

Однак на тлі величезних прибутків, які поставлені на карту, компанії в усьому світі знайшли способи обійти правила, і це підтверджують розслідування NYT.

The Times поспілкувалася з представниками 11 компаній у Китаї, які заявили, що продають або транспортують заборонені чіпи Nvidia, і знайшла ще десятки компаній, які пропонують їх онлайн.

Також видання знайшло документи про закупівлю, які показують, що понад десяток афілійованих державою організацій купували чіпи з обмеженнями, включно з китайськими організаціями, які перебувають під санкціями.

“Nvidia та інші американські компанії кажуть, що вони дотримуються обмежень, але не можуть контролювати все у своєму ланцюжку дистрибуції, включно з такими країнами, як Китай, які не вважають цю діяльність незаконною. Не було жодних доказів того, що будь-який із заборонених чіпів Nvidia на ринках надходить безпосередньо від компанії”, — йдеться у розслідуванні NYT.