За даними ЗМІ, Північна Корея продовжує постачати до Росії сучасні балістичні ракети малої дальності. Такі висновки зробили експерти після аналізу уламків ракет, якими російські сили обстріляли Київ у серпні.

Про це повідомляє The New York Times.

Йдеться про чотири ракети Hwasong-11, які, ймовірно, були передані КНДР Росії, порушуючи міжнародні санкції. Ці санкції спрямовані на обмеження можливостей Північної Кореї розробляти таку зброю та перешкоджати Росії імпортувати її.

Дослідження проводили експерти незалежної британської групи Conflict Armament Research, яка займається ідентифікацією та відстеженням зброї у світових конфліктах. Вони приїхали до Києва 3 вересня, а 11 вересня опублікували звіт про результати своєї роботи.

Експерти розшифрували маркування на уламках ракет, знайдених після обстрілів. Ракета Hwasong-11, застосована під час атаки на Київ 18 серпня, мала позначки, які свідчили, що вона була виготовлена ​​цього року. Інші три ракети, використані в липні та серпні, не мали чітких позначок дати виготовлення, повідомляє NYT.

Нагадаємо, що у січні 2024 року Білий дім звинуватив Північну Корею в передачі балістичних ракет Росії, однак про подальші постачання не повідомлялося.

“Це не був одноразовий випадок у січні”, – заявив керівник Conflict Armament Research в Україні Деміен Сплітерс.

Hwasong-11 має дальність до 700 кілометрів і може бути оснащена як ядерними, так і звичайними боєголовками. Зовні вона нагадує російську ракету “Іскандер”. Є припущення, що ракети, які атакували Київ, складалися з компонентів, вироблених у західних країнах у 2023 році.

“Визначення року виробництва ракет, які ми зробили в полі, показує дуже короткий період між виробництвом, передачею та використанням. Це важливо, зважаючи на те, що ми говоримо про Північну Корею, яка під санкціями вже майже два десятиліття”, – додав Сплітерс.

Він також вважає, що це вже друга партія балістичних ракет.

“У березні Росія скористалася своїм правом вето в Раді Безпеки ООН, щоб зупинити моніторинг спроб Північної Кореї уникати санкцій щодо її ядерної програми. Це, як зазначив Сплітерс, дало країні змогу продовжувати виробництво та передачу зброї до Росії”, – пише видання.

Наразі Україна має обмежені можливості для перехоплення таких ракет, і ключовою системою протиповітряної оборони є комплекси Patriot.