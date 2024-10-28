Про це розповів заступник командира 61-ї механізованої бригади України підполковник Артем Холодкевич в коментарі The New York Times.
“Українські командири попередили нас про напад у найближчому майбутньому. Можливо, у найближчі кілька днів”, – повідомив він.
Крім того, неназваний український офіцер розповів The New York Times, що для військових ЗСУ вже розробили українсько-корейський розмовник. Цей довідник допоможе українським бійцям вести основні переговори з північнокорейськими солдатами на випадок їхньої здачі.
Розмовник містить ключові фрази для закликів до здачі в полон і орієнтований на те, щоб забезпечити ефективну комунікацію з корейськими військовими, які можуть опинитися на лінії фронту в разі підтримки наступу російською стороною.
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