Збройні сили Російської Федерації за підтримки військ Північної Кореї, ймовірно, готуються до наступу в Курській області, який може розпочатися вже найближчим часом.

Про це розповів заступник командира 61-ї механізованої бригади України підполковник Артем Холодкевич в коментарі The New York Times.

“Українські командири попередили нас про напад у найближчому майбутньому. Можливо, у найближчі кілька днів”, – повідомив він.

Крім того, неназваний український офіцер розповів The New York Times, що для військових ЗСУ вже розробили українсько-корейський розмовник. Цей довідник допоможе українським бійцям вести основні переговори з північнокорейськими солдатами на випадок їхньої здачі.

Розмовник містить ключові фрази для закликів до здачі в полон і орієнтований на те, щоб забезпечити ефективну комунікацію з корейськими військовими, які можуть опинитися на лінії фронту в разі підтримки наступу російською стороною.