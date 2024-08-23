В Україні не бачать Індію як посередника у переговорах щодо врегулювання російсько-української війни, однак візит прем’єр-міністра Нарендри Моді до Києва сприймають як демонстрацію підтримки.

Про це пише New York Times з посиланням на українських посадовців.

Видання зазначає, що Київ відвідали вже багато лідерів країн, які підтримують Україну, але до української столиці нечасто приїжджають глави держав з нейтральною позицією.

У Києві прем’єра Індії обіймами зустрів президент Володимир Зеленський, а потім обидва лідери поклали квіти до меморіалу дітям, загиблим у війні. Перед цим Моді вшанував пам’ять Магатми Ґанді біля його пам’ятника у Києві, зробивши акцент на мирному врегулюванні конфліктів.

Водночас українські посадовці зазначили, що не бачать Індію як посередника у врегулюванні війни, а втім, розглядають візит Моді як жест підтримки України.

Раніше індійські посадовці також заявляли, що Індія не шукає посередницької ролі, але готова передавати повідомлення між Україною та Росією, якщо її попросять.