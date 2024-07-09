Росія захопила найбільш проросійські частини України в перший рік війни. Малоймовірно, що Україна поверне всю свою територію, проте вона може прагнути більшої європейської інтеграції за умови успішних дій на полі бою.

Про це американські чиновники сказали на умовах приватності у коментарі NYT.

Деякі зі співрозмовників видання кажуть, що навіть формально не повернувши свою землю, Україна все одно може вийти переможцем у війні, наблизившись до НАТО та Європи.

Вони також впевнені, що Росія не зможе захопити ще більше українських територій.

“Українські сили розвантажені, і попереду їх чекають важкі місяці боїв, але великий прорив Росії зараз малоймовірний”, — сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир, який нещодавно відвідав Україну.