Про це американські чиновники сказали на умовах приватності у коментарі NYT.
Деякі зі співрозмовників видання кажуть, що навіть формально не повернувши свою землю, Україна все одно може вийти переможцем у війні, наблизившись до НАТО та Європи.
Вони також впевнені, що Росія не зможе захопити ще більше українських територій.
“Українські сили розвантажені, і попереду їх чекають важкі місяці боїв, але великий прорив Росії зараз малоймовірний”, — сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир, який нещодавно відвідав Україну.