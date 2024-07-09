Українські військові під сіткою та листям біля гаубиці.

Про це американські чиновники сказали на умовах приватності у коментарі NYT.

Деякі зі співрозмовників видання кажуть, що навіть формально не повернувши свою землю, Україна все одно може вийти переможцем у війні, наблизившись до НАТО та Європи.

Вони також впевнені, що Росія не зможе захопити ще більше українських територій.

“Українські сили розвантажені, і попереду їх чекають важкі місяці боїв, але великий прорив Росії зараз малоймовірний”, — сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир, який нещодавно відвідав Україну.

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