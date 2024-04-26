Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела в Пентагоні.
Зазначається, що значна частина поставок зброї мала б спочатку зосередитися на зміцненні оборони України. Натомість нова система може проникати глибше в окуповані Росією частини України та націлюватися на вузли постачання російських військ на південному сході.
“Мета нових систем великої дальності полягає в тому, щоб посилити тиск на Крим, центр російських повітряних і сухопутних сил, де зараз Росія має відносно безпечний притулок”, – сказав високопоставлений чиновник оборони в Пентагоні.
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