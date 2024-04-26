Українські сили зможуть використовувати ракети дальнього радіуса дії ATACMS для більш ефективного націлювання на російського ворога в окупованому Криму.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела в Пентагоні.

Зазначається, що значна частина поставок зброї мала б спочатку зосередитися на зміцненні оборони України. Натомість нова система може проникати глибше в окуповані Росією частини України та націлюватися на вузли постачання російських військ на південному сході.

“Мета нових систем великої дальності полягає в тому, щоб посилити тиск на Крим, центр російських повітряних і сухопутних сил, де зараз Росія має відносно безпечний притулок”, – сказав високопоставлений чиновник оборони в Пентагоні.