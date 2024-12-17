17 грудня Таллінні відбувся саміт Об'єднаних експедиційних сил (JEF). Держави-учасниці ухвалили рішення про надання Україні військової допомоги на суму понад 12 мільярдів євро у 2025 році.

Про це йдеться в спільній заяві саміту JEF у Таллінні.

У JEF входять дев’ять країн: Велика Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди, Ісландія, Латвія, Литва та Естонія. Учасники саміту також звернулися до третіх країн, зокрема Китаю, Ірану, Північної Кореї та Білорусі, із закликом припинити підтримку війни, розв’язаної Росією проти України.

“Ми закликаємо наших інших членів Альянсу та партнерів продовжувати або збільшувати свою військову підтримку Україні до тих пір, поки Україна не переможе”, – йдеться у заяві JEF.

Крім того, учасники об’єднання висловили готовність до розширення співпраці з Україною та залучення її до майбутніх військових навчань JEF. Це, за словами лідерів, стане підтвердженням довгострокової підтримки країни на її шляху до євроатлантичної інтеграції.

“Це свідчить про нашу довгострокову відданість Україні та її підтримку на незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, в тому числі членства в НАТО”, – наголошується в документі.

Також JEF підтримали основні положення “плану перемоги”, представленого президентом Володимиром Зеленським. Вони підтвердили наміри працювати разом із Україною для реалізації цього стратегічного документа, який визначає механізми досягнення справедливого та сталого миру.

Країни JEF підкреслили, що єдиним шляхом до справедливого миру є повне виведення російських військ з української території у межах міжнародно визнаних кордонів. Вони наголосили, що будь-яка інша “паузова” угода лише дасть Росії час для відновлення сил та підготовки до нової агресії.