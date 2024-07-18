Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, знайомі з позицією Обами.

За їхніми словами, Обама вважає, що шлях Байдена до перемоги значно звузився. Він переконаний, що чинному президенту необхідно серйозно замислитися про “життєздатність” своєї кандидатури.

Обама, який зберігає величезний вплив у Демократичній партії, активно бере участь в обговореннях майбутнього передвиборчої кампанії Байдена. Він приймає дзвінки від багатьох стурбованих демократів, включаючи колишню спікерку Палати представників Ненсі Пелосі.

У своїх бесідах Обама висловлює занепокоєння тим, що опитування складаються не на користь Байдена, електоральні перспективи Дональда Трампа розширюються, а донори відвертаються від чинного президента.

Публічно команда Байдена залишається непохитною, заявляючи, що президент не відмовиться від участі в перегонах. Однак за лаштунками зростає тривога в Демократичній партії щодо перспектив Байдена та їх потенційного впливу на інших кандидатів.

Провідні демократи в Конгресі вже попередили Байдена про широко поширені побоювання, що його кандидатура може знизити шанси демократів на контроль над законодавчими палатами наступного року.

Незважаючи на це, Обама підкреслює, що остаточне рішення про майбутнє кампанії має приймати сам Байден.