Європейська мовна спілка (ЄМС) оголосила про намір провести “широке обговорення” цьогорічного конкурсу “Євробачення” з усіма телекомпаніями-учасницями, щоб врахувати важливі аспекти підготовки до конкурсу 2026 року. До вимог Бельгії та Іспанії переглянути систему голосування приєдналися й інші суспільні мовники, згідно з інформацією бельгійського мовника VRT.

Після завершення “Євробачення” у Базелі, кілька суспільних мовників висловили занепокоєння щодо системи голосування та поставили під сумнів аполітичний характер конкурсу. Зокрема, такі заяви зробили VRT (Бельгія), RÚV (Ісландія), Yle (Фінляндія), RTVSLO (Словенія), RTVE (Іспанія), AVROTROS і NPO (Нідерланди).

Речниця VRT Ясмін Ван дер Боргт підкреслила, що хоча немає підстав сумніватися у коректності підрахунку голосів, мовники вимагають “повної прозорості” у процесі голосування. RTVE також заявила про намір звернутися до ЄМС з проханням розпочати дискусію щодо форми телеголосування, зокрема, чи можуть військові конфлікти впливати на результати.

Керівники RÚV та Yle також висловили подібні занепокоєння, зазначаючи, що якщо акцент робиться на голосуванні глядачів, варто серйозно розглянути доцільність дозволу одній особі голосувати кілька разів.

У відповідь директор конкурсу Мартін Грін заявив, що “процес голосування на «Євробаченні» є одним з найсучасніших у світі, а результати кожної країни перевіряються великою командою, щоб виключити підозрілі або нерегулярні схеми голосування”. Він також додав, що після завершення конкурсу в Базелі ЄМС проведе “широке обговорення” з усіма учасниками для отримання відгуків у рамках підготовки до 70-го “Євробачення” у 2026 році.

Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес звинуватив ЄМС у “подвійних стандартах”, оскільки Ізраїлю дозволили брати участь у конкурсі, тоді як Росію виключили у 2022 році через вторгнення в Україну. У спільній заяві нідерландських мовників AVROTROS і NPO зазначено, що участь Ізраїлю ставить під сумнів аполітичність і об’єднуючий характер конкурсу.

Це не перший заклик до обговорення участі Ізраїлю: ірландський мовник та Національна спілка журналістів Великої Британії (NUJ) також висловилися на цю тему. Колишні учасники конкурсу підписали відкритий лист з вимогою дискваліфікувати Ізраїль, наголошуючи на необхідності однакових правил для всіх країн.

Збройний конфлікт між Ізраїлем і Палестиною вже викликав суперечки під час попереднього конкурсу у Швеції, який вважають найбільш політизованим в історії “Євробачення”. У 2024 році ізраїльська співачка Еден Голан посіла 5 місце, а петицію про дискваліфікацію підписали понад 56 тисяч людей.

У 2025 році представниця Ізраїлю Юваль Рафаль перемогла у глядацькому голосуванні, отримавши 297 балів, що разом із 60 балами журі дало їй 2 місце. Переможцем став австрійський виконавець JJ, який отримав лише 178 балів від глядачів.