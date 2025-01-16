Журналістка та волонтерка Вікторія Хамаза описала трагічну реальність боїв на Покровському напрямку, де ситуація набуває катастрофічного масштабу. Обережно. Чутливі кадри.

Про це вона написала на своїй сторінці у Instagram.

За її словами, втрати українських бійців шокують. Один із поранених був доставлений “без обличчя, нижньої щелепи та зіниць”.

“Практично дихав через очі. Живий. Але, що то за життя — інше питання”, — пише Хамаза.

Один із бійців написав на своєму кітелі номери всіх близьких, щоб у разі потреби вони дізналися про його долю. І вони дізналися, що вже ніколи його не почують.

Волонтерка наголошує, те, що відбувається зараз на Покровському напрямку, є новим рівнем жорстокості, де ворог має повну перевагу.

Техніка знищується щогодини, автомобілі із захисниками стають жертвами FPV-дронів, а поранених часто немає чим евакуювати.

Медики змушені йти в піхоту, а піхотинці тижнями залишаються на позиціях, адже часом більше шансів вижити в окопі, ніж на шляху з нього.

Хамаза зауважила, бійцям необхідно все: від базових турнікетів і грілок до генераторів і транспорту для евакуації поранених.

“Ми тонемо. Це факт. Але можемо випливти, якщо перестанемо закривати очі. Якщо включаться всі, а не ті, в кого там найрідніший. Бо сьогодні це Покровський напрямок, а завтра може бути Київський, Черкаський чи Львівський”, — резюмує волонтерка.