Про це вона написала на своїй сторінці у Instagram.
За її словами, втрати українських бійців шокують. Один із поранених був доставлений “без обличчя, нижньої щелепи та зіниць”.
“Практично дихав через очі. Живий. Але, що то за життя — інше питання”, — пише Хамаза.
Один із бійців написав на своєму кітелі номери всіх близьких, щоб у разі потреби вони дізналися про його долю. І вони дізналися, що вже ніколи його не почують.
Волонтерка наголошує, те, що відбувається зараз на Покровському напрямку, є новим рівнем жорстокості, де ворог має повну перевагу.
Техніка знищується щогодини, автомобілі із захисниками стають жертвами FPV-дронів, а поранених часто немає чим евакуювати.
Медики змушені йти в піхоту, а піхотинці тижнями залишаються на позиціях, адже часом більше шансів вижити в окопі, ніж на шляху з нього.
Хамаза зауважила, бійцям необхідно все: від базових турнікетів і грілок до генераторів і транспорту для евакуації поранених.
“Ми тонемо. Це факт. Але можемо випливти, якщо перестанемо закривати очі. Якщо включаться всі, а не ті, в кого там найрідніший. Бо сьогодні це Покровський напрямок, а завтра може бути Київський, Черкаський чи Львівський”, — резюмує волонтерка.
- На фронті від початку доби відбулися 75 боєзіткнень, Сили оборони завдають ворогу значних втрат
- На фронті за добу відбулося 184 боєзіткнення: Покровський напрямок лідирує за кількістю атак
- Окупанти продовжують наступ у бік Дачного та Янтарного: Deep State оновив мапу