Про це повідомляє Nikkei, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена готується до потенційного введення санкцій проти Газпромбанку – одного з ключових фінансових інститутів Росії, який наразі є єдиним великим російським банком, що зберіг доступ до міжнародної системи SWIFT.

За інформацією, наданою джерелами Nikkei, рішення щодо нових санкцій має бути ухвалене до кінця листопада. США вже обговорили цю ініціативу з партнерами по G7.

Банк на 30% належить компанії “Газпром”, а ще 40% контролює пенсійний фонд цієї корпорації. На відміну від багатьох інших російських банків, Газпромбанк раніше не потрапляв під найжорсткіші санкції з боку США та Євросоюзу, хоча його діяльність у Великій Британії вже обмежена.

Ймовірність втрати доступу до SWIFT та міжнародних фінансових ринків може серйозно ускладнити операційну діяльність банку, який є одним із головних зберігачів російських валютних резервів після введення санкцій проти Центробанку РФ.