Військовозобов'язані, раніше визнані обмежено придатними, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого 2025 року. У разі невиконання цієї вимоги передбачено штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Про це сказав Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, пише РБК-Україна.

“Варто зазначити, що у військовозобов’язаних, яких раніше визнали обмежено придатними, залишається менш як три тижні, щоб пройти ВЛК. Це необхідно зробити до 5 лютого, інакше вони отримають штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень”, – нагадав він.

За його словами, в Україні скасовано термін “обмежено придатний”.

“Також в перехідних положеннях закону чітко закріплено, що протягом 9 місяців ті особи, які були визнані “обмежено приданими” раніше, вони зобов’язані пройти повторно ВЛК, щоб визначити, чи вони придатні, чи ні до військової служби за новими нормами”, — наголосив Веніславський.

Він підкреслив, що виконання цієї норми не потребує додаткових рішень уряду:.

“Цей закон набув чинності. 9 місяців спливає. Відповідно, природно виникає питання до тих, хто не виконав вимогу закону. Якогось окремого регулювання на рівні Кабміну це не потребує. Тут жодної колізії немає”.

Щодо відповідальності за ігнорування вимог закону Веніславський зазначив, що громадяни мали час, щоб виконати вимогу закону.

“Хто не виконав – далі буде притягатися до відповідальності за не виконання тих чи інших положень законодавства. А відповідальність за порушення правил військового обліку, а це одні зі складових цих правил, встановлена адміністративна відповідальність, яка діє вже десяток років”, – підкреслив Веніславський.

Нардеп також пояснив, що виклики через повістки стосуються інших категорій військовозобов’язаних.

“Ми говоримо про іншу категорію, яких не треба викликати, бо їх ніхто не мобілізує. Вони мали виконати норму закону та прийти на ВЛК”.