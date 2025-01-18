Про це йдеться в повідомленні Міноборони України.

У міністерстві нагадують: усі військовозобов’язані, які до 4 травня 2024 року мали статус “обмежено придатний до військової служби”, повинні пройти повторний медичний огляд. Відповідні зміни передбачені Законом України №3621-IX, який набрав чинності 4 травня 2024 року.

Він передбачає, зокрема, вилучення термінів “обмежено придатний до військової служби” та “непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у військовий час”. У зв’язку з цим військовозобов’язані й мають пройти повторний медичний огляд для уточнення свого статусу відповідно до нових правил.

Медичний огляд організовують територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Громадяни зобов’язані з’явитися до ТЦК у визначений термін для отримання направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Військово-лікарські комісії ухвалюють рішення щодо придатності військовозобов’язаних до служби за такими категоріями:

– придатний (з уточненням виду служби);

– непридатний (з можливістю перегляду через 6–12 місяців);

– потребує лікування (відпустка або стаціонарне лікування);

– тимчасово непридатний (з призначенням дати повторного огляду).

У Міноборони наголошують, що невиконання вимог щодо проходження ВЛК є порушенням правил військового обліку. Це може призвести до штрафу від 17 000 до 25 500 гривень відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.