В Офісі президента вважають, що мільйони обмежено придатних осіб не встигнуть повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого, тому буде розглянуто питання продовження строку для проходження повторного медогляду.

Про це повідомляє пресслужба президента із посиланням на заяву заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук.

“Останнім часом до Офісу президента почали надходити звернення від громадських організацій, фізичних осіб щодо цієї проблематики. Ми проаналізували, побачили дійсно, що проблема є, доповіли президенту й отримали доручення вжити всіх невідкладних заходів, щоб адекватно розв’язати проблему, яка на сьогодні склалася”, – повідомила Верещук.

Як зазначила посадовиці, команда за участі народних депутатів напрацьовує необхідні законодавчі зміни щодо продовження часу для повторного медогляду щонайменше на три місяці та відтермінування штрафів.

Крім того, Кабінет Міністрів внесе до постанови № 560 зміни, що дадуть Міністерству оборони й ТЦК змогу в електронний спосіб сповіщати українців про дату й час проходження ВЛК. Також Міноборони та МОЗ України мають забезпечити належні графіки роботи ВЛК.

“Ми розв’язуємо питання з графіками, із самими направленнями, категоріями людей, бо в нас є різні категорії обмежено придатних: є військові, є військовозобов’язані, резервісти, є ті, кому не виповнилося 25 років”, – пояснила Верещук.