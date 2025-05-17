Кирило Буданов, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомив, що можливий обмін полоненими між Україною та Росією у форматі “1000 на 1000” може відбутися вже наступного тижня. Цю інформацію він озвучив у коментарі для ЗМІ.Буданов зазначив, що наразі ГУР активно працює над формуванням списків полонених, які можуть бути включені в обмін. “Сподіваюсь, що це станеться на наступному тижні. Щодо списків – ви ж розумієте, що ми будемо забирати тих, кого зможемо, і так само віддавати”, – підкреслив він.
Керівник розвідки також відповів на запитання про реальні перспективи такого масштабного обміну, зазначивши, що не бачить серйозних перешкод для його здійснення.
Обмін у форматі “1000 на 1000” стане одним з найбільших за час війни, що свідчить про намір обох сторін вирішувати гуманітарні питання, навіть у складних умовах конфлікту.
Очікуються подальші деталі та оновлення щодо цього процесу найближчим часом.