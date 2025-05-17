Керівник розвідки також відповів на запитання про реальні перспективи такого масштабного обміну, зазначивши, що не бачить серйозних перешкод для його здійснення.

Обмін у форматі “1000 на 1000” стане одним з найбільших за час війни, що свідчить про намір обох сторін вирішувати гуманітарні питання, навіть у складних умовах конфлікту.

Очікуються подальші деталі та оновлення щодо цього процесу найближчим часом.