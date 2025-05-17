16 травня під час переговорів між російською та українською делегаціями в Стамбулі Туреччина висунула ідею обміну полоненими, коли діалог зайшов у глухий кут. Про це повідомив турецький чиновник у коментарі для CNN.

Він зазначив, що Росія почала наполягати на виведенні українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, ставлячи цю умову в контексті обговорення припинення вогню.

«Коли ситуація здавалася безвихідною, ми запропонували обмін військовополоненими, який охоплював би три категорії: дітей, цивільних осіб і солдатів. Українська сторона погодилася на цю пропозицію», – пояснив турецький посадовець, додавши, що російській делегації, здається, було потрібно менше часу на консультації, ніж українській.

Головне управління розвідки України вже працює над списками полонених для обміну в форматі 1000 на 1000. Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що цей обмін може відбутися вже наступного тижня.

У Стамбулі 16 травня відбулася зустріч делегацій України та Росії за участі представників Туреччини. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров, а також були присутні перші заступники керівників МЗС, СБУ, ГУР та інші офіційні особи. Російську сторону представляв Володимир Мединський, який раніше вже очолював делегацію на переговорах у 2022 році, а також заступники голів МЗС і Міноборони Росії та начальник Головного управління Генштабу.

Після завершення переговорів міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що обговорювалися питання обміну полоненими та можливості припинення вогню, зокрема, йшлося про обмін у форматі 1000 на 1000. Наразі Україна активно працює над деталями цього процесу, і обмін може відбутися найближчим часом.

Напередодні, у п’ятницю, в Стамбулі також відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський, який 15 травня зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, охарактеризував рівень російської делегації як «бутафорський», але, з поваги до Дональда Трампа та Ердогана, вирішив відправити свою делегацію до Стамбула. Він підкреслив, що зустрічі мають проходити за участі представників Туреччини та США.

Раніше Зеленський висловлював готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня, де лідер Кремля пропонував прямі переговори. Однак у Кремлі підтвердили, що Путін на цих переговорах не буде присутній.