За даними Інституту вивчення війни, наразі лише близько 20 000 з 60 000 резервістів рф є повністю озброєними і оснащеними.

Як зазначається, навіть з урахуванням вищих оцінок російська “оборонка” навряд чи зможе забезпечити технікою масштабнішу мобілізацію. Через це ВПК РФ доведеться різко нарощувати свої потужності для підтримки більших наступальних операцій, на що знадобиться значний час.

За оцінками ISW, Росія матиме можливість розширити свою “оборонку” і накопичити ресурси, якщо вона буде підтримувати ініціативу на всій території воєнних дій протягом 2024 року, хоча навряд чи в достатній мірі, щоб забезпечити велику кількість мобілізованих резервістів або призовників у цьому році.