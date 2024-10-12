Президент розповів про результати своїх візитів у Лондон, Париж, Рим і Берлін.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, результатами візитів у Лондон, Париж, Рим і Берлін стали оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні

Президент розповів, що представив партнерам України деталі плану перемоги. Надалі, за його словами буде співпраця на рівні команд, щоби зробити кроки України на фронті та в дипломатії максимально сильними.

“Наше спільне завдання – наблизити справедливий мир для України і всієї Європи”, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Президент презентував лідерам провідних європейських країн План перемоги і заявив, що діяти спільними зусиллями треба вже зараз, протягом найближчих місяців.