Про це інформує Сумська ОВА.
На засіданні Ради оборони області обговорювали оперативну ситуацію в регіоні, в результаті чого начальник Сумської ОВА підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію 23 населених пунктів 5 громад Сумського району, що знаходяться в зоні вогневого ураження.
Насамперед, серед 6 тисяч цивільних – 425 дітей.
“У першу чергу, безумовно, завдання поставлене щодо евакуації сімей з дітьми. Наразі підготовлені місця, де вони будуть мешкати – у найбільш безпечних місцях, які можливо сьогодні визначити і виділити для цієї категорії громадян”, – наголосив начальник ОВА Артюх.
Розпорядження, яке набуло чинності з моменту підписання, передбачає виконання завдань для правоохоронних органів, ДСНС, громад та військових адміністрацій.
Підготовлені евакуаційні сили та засоби для захисту населення. Ситуація в Сумській області залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України.
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