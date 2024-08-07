На Сумщині триває обов'язкова евакуація 6 тисяч цивільних осіб з п'яти громад Сумського району.

Про це інформує Сумська ОВА.

На засіданні Ради оборони області обговорювали оперативну ситуацію в регіоні, в результаті чого начальник Сумської ОВА підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію 23 населених пунктів 5 громад Сумського району, що знаходяться в зоні вогневого ураження.

Насамперед, серед 6 тисяч цивільних – 425 дітей.

“У першу чергу, безумовно, завдання поставлене щодо евакуації сімей з дітьми. Наразі підготовлені місця, де вони будуть мешкати – у найбільш безпечних місцях, які можливо сьогодні визначити і виділити для цієї категорії громадян”, – наголосив начальник ОВА Артюх.

Розпорядження, яке набуло чинності з моменту підписання, передбачає виконання завдань для правоохоронних органів, ДСНС, громад та військових адміністрацій.

Підготовлені евакуаційні сили та засоби для захисту населення. Ситуація в Сумській області залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України.