Про це вона сказала в інтерв’ю “Громадське”.

Закревська зазначає, що наразі бракує новобранців навіть для покриття втрат. Через це вона не вірить у реалістичність запровадження фіксованих термінів служби. Натомість військова пропонує покращити ротацію та посилити мобілізаційні заходи.

“Очевидно, вже давно потрібно оголосити обов’язкову мобілізацію жінок. (…) Звісно, це не закриє питання поповнення повністю, але без цього вже також ніяк”, — вважає вона.

Аеророзвідниця переконана, що військові, які перебувають на ротації, мають бути вдома, а не залишатися в пунктах постійної дислокації. За її словами, це дозволить їм “по-справжньому відпочивати, відновлюватися, спілкуватися з близькими та жити життя”.

“Хочемо ми чи ні — ми народжені для війни. І від нас залежить, чи наші діти також народжуються для війни. Цей вибір дуже простий: окупація, еміграція або спротив. Я обираю спротив. І насправді єдиний чесний вибір саме громадянина держави — це спротив”, — додала Закревська.