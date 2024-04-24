Вищий антикорупційний суд оголосив перерву у засіданні з обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики і продовольства Миколі Сольському до 25 квітня.

Про це слідчий суддя повідомив під час засідання.

“Оголошено перерву до 11:00 25 квітня”, – сказав суддя.

Перед цим про перерву з 16:30 просила сторона захисту, бо Сольському, за її даними, потрібно бути на засіданні однієї з депутатських фракцій.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виступила за продовження розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Суд оголосив перерву у цьому засіданні до 25 квітня.

Тим часом на засіданні почала свій виступ сторона обвинувачення. Він має продовжуватися на наступному засіданні.

Нагадаємо, 23 квітня у НАБУ заявили, що правоохоронці викрили чинного міністра на заволодінні держземлею на 291 млн гривень та на спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Очільник Мінагрополітики Микола Сольський, коментуючи вручену йому підозру, зазначив, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і не був ні міністром аграрної політики та продовольства, ні головою Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

Він заявив, що спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і як йому відомо, наразі низка рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ.