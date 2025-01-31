Норвезька поліція заарештувала судно Silver Dania з російським екіпажем за підозрою у причетності до пошкодження підводного волоконно-оптичного кабелю "Латвійського державного центру радіо й телемовлення" (LVRTC).

Про це повідомили в поліції Норвегії.

Затримання відбулося на запит латвійської влади. Корабель прямував між Санкт-Петербургом і Мурманськом.

“Є підозри, що судно було причетне до серйозного пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі між Латвією та Швецією”, — повідомила поліція.

Судно зареєстроване в Норвегії, проте всі члени екіпажу – громадяни Росії.

У поліції зазначили, що екіпаж та судноплавна компанія співпрацюють із владою. На борту працюють правоохоронці, які проводять обшуки, допити та збір доказів.