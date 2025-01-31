Про це повідомили в поліції Норвегії.
Затримання відбулося на запит латвійської влади. Корабель прямував між Санкт-Петербургом і Мурманськом.
“Є підозри, що судно було причетне до серйозного пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі між Латвією та Швецією”, — повідомила поліція.
Судно зареєстроване в Норвегії, проте всі члени екіпажу – громадяни Росії.
У поліції зазначили, що екіпаж та судноплавна компанія співпрацюють із владою. На борту працюють правоохоронці, які проводять обшуки, допити та збір доказів.
- В Естонії запропонували запровадити податок для суден у Балтійському морі, щоб захистити підводні кабелі
- Пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі стало наслідком аварій, а не диверсії РФ, — WP
- НАТО направляє кораблі для моніторингу й захисту підводних об’єктів Балтійського моря