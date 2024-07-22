Власник канатної переправи, під час спуску якою обірвався трос, директор ТОВ "Активна країна" та один із засновників компанії Денис Курта пообіцяв співпрацювати зі слідством.

Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

Денис Курта висловив співчуття родині хлопця, який загинув внаслідок обриву тролея над річкою Дніпро у Києві. Він також закликав утриматися від спекуляцій під час проведення слідства.

“Перш за все я хочу висловити глибокі співчуття родині загиблого хлопця. Сталася велика трагедія, загинула людина. Так не мало бути”, – сказав він.

Курта наголосив, що “Активна країна” робить все для того, щоб співпрацювати зі слідством і розібратися у причинах інциденту.

“Я попрошу уникати всіляких спекуляцій допоки йде слідство <...> Ми обов’язково оприлюднимо результати розслідування на загал”, – заявив посадовець.

У пресслужбі Kyiv Flyline, яка спеціалізується на виробництві локацій на кшталт канатної дороги, також висловили співчуття рідним загиблого. Там заявили, що співпрацюють зі слідством.

“Зі свого боку ми підтверджуємо, що маємо всі необхідні документи та сертифікати на обладнання. Зіплайн проходить постійні перевірки та експертизи”, – йдеться у повідомленні.