У липні 2024 року у Києві загинув юнак у результаті обриву троса на канатній дорозі через Дніпро. У звʼязку з трагедією повідомлено про підозру пʼятьом особам.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

“За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру чотирьом особам у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Йдеться про проєктанта атракціону, директора підприємства, яке виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерта, який проводив огляд атракціону, а також підприємця, який управляв канатною дорогою. Крім того, підозру висунуто колишньому інженеру з технічного нагляду КП “Плесо”, якого звинувачують у службовій недбалості.

Що зʼясувало слідство

Згідно з результатами слідства, 20 жовтня 2020 року один із департаментів Київської міськради оголосив конкурс на залучення інвестора для “Облаштування атракціону канатна переправа через річку Дніпро від арки Дружби народів до Труханового острова”.

Перемогу в конкурсі здобуло приватне підприємство, з яким було підписано контракт на виконання робіт з облаштування атракціону. У 2024 році цей проєкт було передано в управління фізичній особі-підприємцю.

Згідно з висновками експертиз, проєктант допустив низку помилок, зокрема використав канат, який не відповідав вимогам для такого виду атракціону. Ці прорахунки стали причиною трагедії. Водночас директор товариства затвердив цей технічний проєкт.

Перед тим, як передати атракціон в управління фізичній особі-підприємцю для отримання дозволу на роботи з підвищеною небезпекою, було проведено експертизу канатної переправи. Однак експерт приватної установи не звернув уваги на невідповідність використаного канату його цільовому призначенню.

Згідно з інструкцією, підприємець, який управляв атракціоном, мав проводити щоденний огляд перед початком роботи та вживати заходів, якщо стан канату був неналежним.

“Колишній інженер з технічного нагляду КП “Плесо”, який відповідає за безпечну експлуатацію об’єктів комунального підприємства, також згідно з посадовими обов’язками повинен був здійснювати належний контроль за станом атракціону”, — зазначили в ОГП.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, чиї дії чи бездіяльність призвели до трагічної загибелі відвідувача канатної переправи.