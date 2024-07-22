У Києві рятувальники знайшли тіло хлопця, який 21 липня впав у Дніпро через обрив канатної дороги біля Пішохідного мосту в Києві.

Про це повідомляє поліція Києва.

Минулого дня біля Пішохідного мосту в Києві обірвалася канатна дорога на атракціоні. Хлопець, що був у цей час на тролеї, впав у воду. Трос швидкісного спуску витягли з води, але без людини.

Упродовж 21 липня на місці працювали п’ять водолазів. Також на катері обстежували акваторію води, де, ймовірно, впала людина. Пошукова операція тривала близько 7 годин, однак до ночі людину знайти не вдалося.

Сьогодні вранці тіло знайшли під час обстеження дна річки.

Зазначається, що у воду впав 20-річний хлопець. За цим фактом слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2. ст. 272 — порушення правил безпеки особою, яка зобов’язана їх дотримуватися, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей; ч. 3 ст. 367 — службова недбалість, що спричинила загибель людини.