Про це повідомляє Bloomberg.
Головний інспектор і один із керівників Національного бюро розслідувань Фінляндії Самі Пайла повідомив, що під час підводних робіт вдалося виявити сліди якоря на морському дні “від початку до кінця”.
Фінляндія вважає танкер Eagle S, який належить тіньовому флоту Росії, головним підозрюваним у пошкодженні підводного кабеля.
Танкер перемістили на якірну стоянку поблизу порту Кілпілахті в місті Порвоо, де судно може залишатися на кілька місяців.
Екіпаж танкера Eagle S, що йшов під прапором Островів Кука, наразі затриманий, оскільки вони не мають права перебувати на території Фінляндії.
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