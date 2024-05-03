Чотирьом громадянам України за фактами несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих платіжних систем та крадіжки коштів іноземних громадян повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані отримували від потерпілих otp-пароль, за допомогою якого без відома власників здійснювали автентифікацію їх карток до своїх гаманців Apple та Google Pay. Вони виводили їх кошти на заздалегідь відкриті в одному з банків підконтрольні рахунки.

Таким чином з карток іноземців підозрювані викрали майже 1,5 млн грн коштів.

Серед ошуканих, клієнти банків США, Франції, Великобританії, Іспанії, Польщі, Арабських Еміратів та інших країн світу.

Правоохоронці провели обшуки на території Києва, Сумської, Черкаської та Одеської областей, у кол-центрі, вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з інформацією, яка підтверджує факт вчинення злочинів.