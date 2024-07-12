У п'ятницю 12 липня енергетики відключатимуть чотири черги одночасно з 14:00 до 24:00, замість анонсованих раніше 16:00 до 23:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“Сьогодні, 12 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 14:00 до 24:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень”, — йдеться у повідомленні.

Водночас в інші години доби енергетики будуть застосовувати лише три черги.

Зазначається, що споживання електроенергії в країні – на максимальній позначці для літнього періоду. Причина обмежень – аномальна спека в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів.