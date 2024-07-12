Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
“Сьогодні, 12 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 14:00 до 24:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень”, — йдеться у повідомленні.
Водночас в інші години доби енергетики будуть застосовувати лише три черги.
Зазначається, що споживання електроенергії в країні – на максимальній позначці для літнього періоду. Причина обмежень – аномальна спека в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів.
- Ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня, — голова “Укренерго”
- Президент анонсував нові програми для допомоги українцям у час дефіциту електрики
- “Укренерго”: У липні скасовано дні без відключень світла у липні