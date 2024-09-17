В останні місяці обсяги військової допомоги США для України зменшилися через скорочення запасів зброї на складах Пентагону.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американських чиновників.

Зазначається, що адміністрація президента США Байдена все ще має шість мільярдів доларів, доступних для військової допомоги Україні, проте Пентагону не вистачає зброї. За словами одного з чиновників, йдеться про запаси, які Вашингтон готовий виділити без шкоди для власної обороноздатності.

З квітня вартість кожного пакету військової допомоги Україні не перевищувала 400 мільйонів доларів, а більшість становила від 125 до 250 мільйонів. У перші два роки повномасштабного вторгнення Пентагон регулярно оголошував про пакети вартістю від 600 до 800 мільйонів доларів. Найбільший був у січні 2023 року — 2,85 мільярда доларів.

Журналісти додали, що до повномасштабного вторгнення РФ, у США щомісяця виробляли приблизно 15 тисяч 155-мм артилерійських снарядів. З відкриттям нових заводів і виробничих потужностей країна зараз виробляє 40 тисяч снарядів на місяць. Проте Вашингтону все одно знадобиться понад рік, щоб досягти своєї мети — 100 000 снарядів на місяць.