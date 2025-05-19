18 травня, близько 22:30, російські військові завдали удару по житловим районам Херсона. Цю інформацію підтвердила міська військова адміністрація через соціальні мережі.

Внаслідок обстрілу загинула 75-річна жінка, а ще троє людей, серед яких 76-річний чоловік та дві жінки віком 53 роки, отримали серйозні поранення. Вони зазнали контузій, вибухових травм та закритих черепно-мозкових травм і були госпіталізовані до медичного закладу.

Згідно з даними прокуратури, обстріл був здійснений з артилерії, внаслідок чого постраждали як приватні, так і багатоповерхові будинки. Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження у зв’язку з цим воєнним злочином, що призвів до загибелі людини.

Того ж дня, близько 10:50, російські військові атакували безпілотником одну з вулиць у селищі Веселе, що також знаходиться на території Херсонщини, про що повідомили у прокуратурі.