Про це повідомила в Телеграмі Харківська обласна прокуратура.

“Війська РФ вчергове обстріляли Харківщину: двоє жінок загинули, ще чотири постраждали”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 16 травня близько 00:20 військові РФ завдали ракетних ударів по місту Чугуїв, внаслідок чого було пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, три жінки отримали гостру реакцію на стрес.

Крім того, о 4:35 російські загарбники завдали авіаудару по селу Богуславка Борівської тергромади Ізюмського району, пошкодивши будинки мирних жителів. 84-річна місцева жителька також отримала гостру реакцію на стрес.

За процесуального керівництва Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Протягом минулої доби російська армія не припиняла обстрілювати прикордонну Вовчанську громаду. У с. Графське загинула жінка 87 років. Ще одна 72-річна жителька загинула у м. Вовчанськ.