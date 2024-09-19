Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Телеграмі.
Близько 5:00 у Харкові вдруге за цю ніч пролунали вибухи, за попередніми даними, війська РФ завдали по місту ударів трьома КАБами.
“Один з прильотів між школою та дитсадком в Індустріальному районі”, – написав Терехов.
Друге влучання, за словами мера, зафіксовано біля депо у Салтівському районі.
“Як і в першому випадку вибиті вікна будинків. Без постраждалих. Обстеження місця удару триває”, – зазначив Терехов.
Третій КАБ, за його інформацією, впав у передмісті.
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