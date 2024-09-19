Над ранок війська РФ завдали удару по Харкову трьома керованими авіабомбами, одна з них упала в передмісті, інші поцілили по Індустріальному та Салтівському районах.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Телеграмі.

Близько 5:00 у Харкові вдруге за цю ніч пролунали вибухи, за попередніми даними, війська РФ завдали по місту ударів трьома КАБами.

“Один з прильотів між школою та дитсадком в Індустріальному районі”, – написав Терехов.

Друге влучання, за словами мера, зафіксовано біля депо у Салтівському районі.

“Як і в першому випадку вибиті вікна будинків. Без постраждалих. Обстеження місця удару триває”, – зазначив Терехов.

Третій КАБ, за його інформацією, впав у передмісті.