Про це повідомила Донецька ОВА.
Внаслідок ранкового удару по Костянтинівці загинуло 5 осіб, ще 5 отримали поранення. Раніше повідомлялося про 3 загиблих і 2 поранених.
9 серпня, російська армія вдарила по супермаркету та пошті у Костянтинівці Донецької області.
Окрім супермаркету у Костянтинівці під удар потрапило вантажне відділення “Нової пошти”, яке було розташовано у будівлі торгівельного центру, що зазнав руйнувань.
Після цього в Костянтинівці на Донеччині російські загарбники обстріляли місто ще раз, внаслідок чого було поранено двох цивільних.
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