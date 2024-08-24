Внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині загинули п’ять осіб, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомила Донецька ОВА.

Внаслідок ранкового удару по Костянтинівці загинуло 5 осіб, ще 5 отримали поранення. Раніше повідомлялося про 3 загиблих і 2 поранених.

9 серпня, російська армія вдарила по супермаркету та пошті у Костянтинівці Донецької області.

Окрім супермаркету у Костянтинівці під удар потрапило вантажне відділення “Нової пошти”, яке було розташовано у будівлі торгівельного центру, що зазнав руйнувань.

Після цього в Костянтинівці на Донеччині російські загарбники обстріляли місто ще раз, внаслідок чого було поранено двох цивільних.