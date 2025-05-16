16 травня 2025 року в Костянтинівці, що на Донеччині, внаслідок обстрілу російських військ загинули двоє людей. Окупанти використали дрон-камікадзе для атаки на цивільний автомобіль, про що повідомила Донецька обласна прокуратура через Telegram.

Удар було завдано о 11:30 безпілотником “Молнія-1”, в результаті чого загинули 55-річний водій та 57-річний чоловік, який перебував неподалік укриття. Додатково, ще двоє осіб отримали поранення.

Серед постраждалих виявилися дві жінки, 53 та 72 років, які отримали осколкові поранення, опіки та мінно-вибухову травму, згідно з інформацією прокуратури.

Лише через 15 хвилин після першого удару, російські війська знову атакували Костянтинівку, внаслідок чого постраждала 72-річна жінка, яка перебувала на ринку. Її стан оцінюється як важкий через мінно-вибухову травму та осколкове поранення.

Усім пораненим була надана медична допомога, і їх доставили до лікарні для подальшого лікування.

Правоохоронні органи розпочали розслідування обстрілів Костянтинівки 16 травня, кваліфікуючи їх як воєнний злочин відповідно до частин 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу України.