17 травня 2025 року армія Російської Федерації здійснила обстріл Оріхова, розташованого в Запорізькій області. Внаслідок цього нападу постраждали дві жінки, одна з яких 52 роки, а інша – 72 роки.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що обстріл стався після обіду. Обидві жінки отримали контузії та поранення від вибухових осколків.

Постраждалих терміново доставили до місцевої лікарні, де їм була надана необхідна медична допомога.

Крім того, раніше повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів у прифронтових населених пунктах Запорізької області без електропостачання залишилися майже три тисячі споживачів. Енергетичні компанії готуються до відновлювальних робіт, однак це залежить від забезпечення безпеки на території.