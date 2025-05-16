16 травня, вранці, місто Покровськ на Донеччині стало мішенню для російських військових, які двічі обстріляли житлові райони. Внаслідок цих атак п’ятеро місцевих жителів отримали поранення, про що повідомила Донецька обласна прокуратура через Telegram.

Перший обстріл стався близько 5-ї години ранку, коли снаряд влучив у житловий будинок. Двоє постраждалих – 50-річна жінка та 60-річний чоловік – отримали серйозні травми, включаючи осколкові поранення, контузії, забійні рани та закриту черепно-мозкову травму. Вони перебували вдома під час атаки.

Лише через 15 хвилин після першого удару російські війська знову атакували Покровськ, на цей раз влучивши у приватний сектор. Троє цивільних осіб, серед яких подружня пара 66 років та 63-річний чоловік, також отримали серйозні травми, включаючи контузії, множинні осколкові поранення, струс головного мозку, переломи та забої.

Всі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Наразі триває встановлення типу зброї, яка була використана під час обстрілів. В результаті атак пошкоджено три житлові будинки.

Правоохоронні органи розпочали розслідування цих обстрілів як воєнного злочину відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.