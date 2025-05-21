21 травня 2025 року російські військові обстріляли прифронтове село Приморське, розташоване в Запорізькій області. Внаслідок атаки постраждала автівка Укрпошти, в якій перебували водій та пасажирка, обидва отримали поранення.

Цю інформацію оприлюднив Іван Федоров, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, у своєму Телеграм-каналі. Він зазначив, що для здійснення нападу армія РФ використала fpv-дрон, що свідчить про нові тактичні підходи в їхніх діях.

На щастя, постраждалі вже отримують необхідну медичну допомогу, і їхній стан стабільний. Цей інцидент підкреслює продовження загрози для цивільного населення в прифронтових районах.