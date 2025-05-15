14 травня, близько 17:30, російські війська завдали удару по Шестаковому, що входить до складу Старосалтівської громади. Цю інформацію 15 травня підтвердила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківської області.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа, яка охопила одиницю цивільної інженерної техніки та суху траву в околицях. За даними рятувальників, площа займання склала близько 200 квадратних метрів.

На щастя, серед місцевих жителів не було зафіксовано жодних поранень. Ліквідація пожежі тривала близько півтори години і була завершена о 18:55.

Згідно з інформацією ДСНС, пожежа у Шестаковому стала єдиною, що виникла за добу внаслідок обстрілів, здійснених російськими військами на території Харківщини.