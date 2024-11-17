Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
“Маємо сумну звістку з Дніпропетровщини. Внаслідок ворожого обстрілу депо загинуло двоє залізничників. Ще троє наших колег поранено, їх стан наразі задовільний”, — йдеться у дописі.
Раніше “Укрзалізниця” проінформувала про знеструмлення кількох залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України через масований ворожий обстріл. У зв’язку з цим, 6 пасажирських поїздів курсують із затримкою:
- №51 Запоріжжя — Одеса;
- №207 Харків — Одеса;
- №25/135 Ясіня, Чернівці — Одеса;
- №78 Ковель — Одеса;
- №87 Запоріжжя — Ковель;
- №59 Харків — Одеса.
На зазначені ділянки вже виїхали резервні тепловози для відновлення руху.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав сьогоднішню ракетну атаку РФ однією із наймасштабніших, додавши, що цей обстріл є “відповіддю Путіна тим, хто останнім часом телефонував і відвідував його”.
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