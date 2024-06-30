Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Там розповіли, що вже ліквідували наслідки ворожого удару та завершили рятувально-пошукові роботи. Унаслідок обстрілу загинули 7 людей, серед них — 2 дітей.
29 червня о 17:40 окупаційні війська рф завдали двох ракетних ударів по місту Вільнянськ Запорізької області. Тип ракет, якими росіяни обстріляли місто, наразі встановлюють.
Унаслідок влучань сталося загоряння крамниць, домоволодінь і транспортних засобів. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
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